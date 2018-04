Passione Lego, "Mattoncini in Festa" alla Polivalente Gino Pini

Nell'ambito della Festa di Primavera della Polivalente G. Pini di Modena. domenica 6 maggio, si terrà una nuova edizione di "Mattoncini in festa", un appuntamento curato dall'associazione Mo.c.bricks. Nei locali di via Pio L Torre, dalle ore 9 alle 19 con orario continuato, sarà allestita un'ampia area espositiva e troveranno spazio anche tavoli da gioco per grandi e bambini. Previste anche gare di velocità nella costruzione.