"Pace e armonia sotto il cielo", meditazione e bagni di gong

In questa serata piena di energie tra cielo e natura, Federica e Teresa Romano uniscono meditazione guidata, visualizzazione e i meravigliosi suoni delle campane tibetane e del gong per un’esperienza di rigenerazione e di calma interiore e presenza.

Alla luce delle candele, avvolti dal profumo della lavanda, due ore per ritrovarsi.

"Il dolce suono delle campane tibetane e le energiche vibrazioni del gong ci accompagneranno in un’incredibile viaggio dentro di noi...”

Per vivere a pieno l’esperienza si raccomandano abiti comodi, plaid o tappetino e repellente zanzare. Chi desidera accompagnarsi con la candela nepalese che doniamo, porterà un barattolo di vetro che ci garantisce sicurezza e rispetto del verde. L’evento si terrà anche in caso di maltempo nella sala di Casa Berselli.

Il costo è fissato in euro 20 a testa. Prenotatevi per tempo a leviedelsale@gmail.com.