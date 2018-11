"Meditazioni musicali", rassegna nella Chiesa di Sant'Agostino

A qualche mese dalla riapertura della chiesa di Sant'Agostino, la parrocchia propone nel mese di dicembre tre eventi musicali finalizzati a far rivivere la fiorente attività artistico/musicale che ha da sempre caratterizzato questa chiesa (e le altre presenti nel suo territorio). Gli appuntamenti musicali sono:



1 dicembre, ore 18:00 (chiesa di Sant'Eufemia)

“ECCE PANIS ANGELORUM"

Francesco Lipani, tenore

Anna Trotta, contralto

Erika Passini, soprano

Luigi Spina, flauto traverso

Gianluca Giordano, chitarra

Anna Rita Mignardi, organo



15 dicembre, ore 15:30 (chiesa di sant'Agostino)

"STELLE DI NATALE"

Coro e solisti del liceo C. Sigonio di Modena



23 dicembre, ore 21:00 (chiesa di sant'Agostino)

"RESONET IN LAUDIBUS"

Gruppo vocale "Ensemble Coranto"

Francesco Tomasi, tiorba, chitarra e liuto

Sebastiano Girotto, percussioni