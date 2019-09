A Modena incontro con l'equipaggio di Mediterranea a con l'avvocato di Carola Rackete

L’equipaggio di Mediterranea Saving Humans, la piattaforma che sostiene la nave Mare Jonio che salva vite nel Mediterraneo, sbarca a Lo Spazio Nuovo (Via IV Novembre 40/B) di Modena venerdì 27 settembre alle 18.30 con un incontro e dibattito che avrà come protagonisti i membri dell’equipaggio: Don Mattia Ferrari (vice parroco di Nonantola, cappellano di Mediterranea), Francesca Zanoni (legal team di Mediterranea, equipaggio "Mare Jonio", associazione Ya Basta! Bologna) e Francesco Paone (Mediterranea Reggio Emilia) insieme all’avvocato Alessandro Gamberini, difensore della capitana Carola Rackete. Moderano l’incontro l’avvocatessa Chiara Ciccia Romito e Giulia Tosti di Unilibera.

Dalle 20, aperitivo offerto dal gruppo volontari per Mediterranea. Durante la serata sarà possibile fare una donazione libera per sostenere l’attività di salvataggio dei naufraghi in mare e i progetti della ong e diventare parte dell’equipaggio di terra. La serata è organizzata da Lo Spazio Nuovo, Associazione Idee in Circolo, Vibra Club, Legacoop Estense, Lions, UniLibera e Tam Tam di Pace.