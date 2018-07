Golf e solidarietà, al Modena Golf & Country Club il “Gianni Venturi Memorial”

Il Modena Golf & Country Club di Colombaro ospiterà il 28 luglio la terza e penultima tappa del “Gianni Venturi Memorial”, giunto alla terza edizione, circuito di gare di golf, organizzato dalla Associazione No Profit Cinquepetali.

Percorso nato nel 2015 per volontà di Roberto Cattabriga (ex Presidente Lions Club), e Gian Luca Venturi (figlio di Gianni Venturi), che punta alla realizzazione di importanti Services per raccogliere fondi a favore dei progetti di diverse associazioni e realtà locali dedicati all’infanzia ed all’adolescenza.

Al termine dell’evento, sostenuto dai contributi volontari di aziende e privati, Fondazione Mediolanum Onlus raddoppierà il valore delle donazioni raccolte, fino ad un massimo di 5.000,00 euro (quindi raddoppiati a 10.000), per ognuna delle cinque iniziative benefiche.

A partire dal mese scorso, Cinquepetali, con il Gianni Venturi Memorial ha già fatto tappa al Golf Club di Argenta al Bologna Golf Club e concluderà la propria iniziativa il 23 settembre al CUS Golf Ferrara.

A Modena verranno sostenuti i progetti dell'Associazione Aut Aut Modena Onlus, che da quindici anni offre sostegno e aiuto alle famiglie di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Sempre in questa edizione, il connubio di golf e solidarietà organizzato da Cinquepetali, ha finanziato la Fondazione Hospice Seragnoli, il reparto di Dermatologia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, l'ospedale Gozzadini tramite il coinvolgimento della Fondazione Italiana Ematologia Oncologica Pediatrica e l'associazione Dalla Terra alla Luna Onlus.