I bambini protagonisti del Mercantingioco pre natalizio al Palmolza

Una manifestazione dove i bambini sono davvero i protagonisti, e per questo tanto amata e attesa. In cui lo stare insieme per qualche ora, mercanteggiando libri e giocattoli usati, tra sorrisi e strette di mano, ne aumenta ogni volta il valore. Che raddoppia nell’appuntamento di dicembre grazie anche all’atmosfera di festa che lo contraddistinguerà. È il Mercantingioco di Natale, giunto quest’anno alla sua 23esima edizione: tante ne sono passate come tanti - e con ogni probabilità qualche centinaia di migliaia - i bambini modenesi e non che lo hanno frequentato nel corso degli anni nei panni dei venditori o degli acquirenti, ma sempre da protagonisti.

L’atteso mercato fatto da e per i bambini – realizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Modena - si svolgerà come al solito all’interno del Palamolza e nelle sue immediate vicinanze, domenica 2 dicembre 2018 a partire dalle ore 8.30 fino alle 13.00. Tantissimi i bimbi che per un giorno, diventeranno piccoli ambulanti, pronti ad esporre un’infinità di giocattoli e non solo, usati ed in buono stato - giochi di società, peluches, bambole, libri, figurine, automobiline, astronavi, pattini, bigliardini, biciclette…da mettere sotto l’albero – animando così un colorato e chiassoso bazar, che vedrà anche stavolta migliaia di partecipanti, per scoprire il divertimento di scambiare e vendere, cercando nuovi tesori e imparando il giusto valore degli oggetti e del denaro.