Mercatino da Forte dei Marmi, torna a Castelnuovo l'immancabile appuntamento dedicato al Made in Italy

Torna a Castelnuovo Rangone l'immancabile appuntamento primaverile con il Mercatino da Forte dei Marmi, che occuperà il centro storico per tutta la giornata di domenica 28 aprile.

Dalle ore 8.00 del mattino infatti, via Zanasi ospiterà uno dei mercati più rinomati d'Italia, caratterizzato per varietà e qualità dei prodotti, dove sarà possibile ammirare e acquistare capi, biancheria, calzature e pelletteria della collezione estiva provenienti dall'esclusivo artigianato fiorentino, e non solo.

Oltre ad abbigliamento e accessori, in centro storico non mancheranno gli stand gastronomici degli agricoltori delle campagne modenesi, dove sarà possibile assaporare prodotti tipici a KM0 fino alle ore 20.00.

Ad allietare la "giornata del prodotto Made in Italy" musiche e animazioni: tutto a cura di castelnuovo immagina.