“Sicilia viva in festa”, il sapore e l'artigianato siciliano in piazza Matteotti

Torna per un weekend "lungo" l'appuntamento ormai diventato tradizionale quello con la grande festa siciliana a Modena. "Sicilia Viva in Festa" propone un ricchissimo assortimento di prodotti: cassata, i buccellati a base di marmellata di fichi, la frutta martorana a base di farina di mandorle, i cuddureddi, dolcetti al ripieno di miele o di ricotta o di frutta candita, i dolcetti alle mandorle o le reginelle, biscotti ricoperti di sesamo.

E poi il Re assoluto è il Cannolo siciliano decorato anche con granella di pistacchio, di cioccolato oppure di scorza d’arancia. Sono questi solo alcuni dei "capolavori" gastronomici siciliani, insieme al cioccolato di Modica, alle creme ed i liquori di Pistacchio di Bronte, per poi gustare salumi, formaggi (dal caciocavallo al maiorchino), olive, acciughe, gli antipasti sott’olio, vini come il Nero d'Avola e liquori (Zibibbo, Marsala, Passito di Pantelleria, Malvasia di Lipari). Non mancheranno miele, spezie, marmellate, frutta e verdura direttamente dalla Sicilia.

“A VUCCIRIA” street food tipico palermitano con arancini (riso profumato di zafferano, con tanti pisellini e un nucleo centrale di ragù di carne) pane e panelle, sottilissime schiacciate di polenta di ceci fritte sotto i vostri occhi spandendo attorno odori da bazar orientali, lo sfincionello al forno ed il panino con la meuza (la milza) oppure con le stigghiole (le budella di ovini o vaccini infilzati in uno spiedo e cotti alla brace).

Completa la scenografia la MOSTRA di antichi carretti siciliani tutti decorati e dipinti a mano con i temi della tradizione cavalleresca.

Sabato e domenica è previsto anche uno spazio dedicato alla promozione turistica con la vendita della nuova guida “IL GIRO DI SICILIA IN 80+80 TAPPE” di Mariagrazie Innecco e Mimmo Privitera. L'orsa Edizioni. Sarà presente l'eutrice Mariagrazie Innecco.