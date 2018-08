Al parco Novi Sad una domenica con l’evento Fatto In Italia

Anche nel cuore dell’estate, si rinnova l’appuntamento con l’evento Fatto in Italia al parco Novi Sad di Modena. Il prossimo 12 agosto, in concomitanza con la seconda domenica del mese, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 nell’anello esterno del parco troveranno posto i colorati banchi degli ambulanti, sui quali si potrà trovare come sempre un vasto assortimento di merci: abbigliamento e accessori tra cui costumi e teli da mare per tutta la famiglia, biancheria per le stanze della casa dalla cucina al bagno alle camere da letto, oggetti per la casa, articoli da giardinaggio per chi ha il pollice verde, calzature e tanto altro ancora.

Una bella occasione per fare acquisti scegliendo merce di qualità a prezzi davvero concorrenziali.

E per chi sta pensando al pranzo di Ferragosto, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta con i banchi agroalimentari che offriranno vasta scelta di carne e insaccati, frutta e verdura fresca di stagione, pane e prodotti da forno, formaggi e latticini.