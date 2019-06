L’evento Fatto in Italia è di nuovo in scena al Novi Sad

Primi caldi, avvisaglie d’estate e voglia di vacanze. Per chi già ci pensa e per quanti sono alla ricerca dell’occorrente per le prossime ferie, domenica 9 giugno a Modena c’è l’evento Fatto in Italia. Pronto ad offrire, come ogni seconda domenica del mese, l’occasione per qualche acquisto mirato tra costumi, accessori od abbigliamento comodo, a costi contenuti.

Dalle ore 7.00 alle ore 14.30 gli operatori della nota manifestazione, allestiranno i loro banchi presso il parco Novi Sad, con un’offerta ampia e variegata, rivolta a tutti, di merce di qualità prodotta in Italia e all’estero. Non mancherà: l’abbigliamento delle nuove collezioni primavera-estate per tutta la famiglia, le calzature e gli accessori moda. Ma pure la biancheria, gli articoli per la casa e il fai da te.

Tante proposte ed occasioni di risparmio a cui si affiancano la qualità e l’assortimento di generi alimentari direttamente dal produttore al consumatore come: la frutta e la verdura di stagione, formaggi e latticini, pane, carni ed insaccati di varie tipologie.