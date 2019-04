Lunedì di Pasqua, il tradizionale mercato del Novi Sad non va in vacanza

Il lunedì di Pasqua, è il giorno in cui, per tradizione, ci si concede la gita fuori porta. Ma per quanti restano in città, il prossimo 22 aprile, giorno di Pasquetta, a Modena ci sarà il mercato del lunedì.

Dalle ore 7.00 alle ore 14.30, gli operatori del Consorzio il Mercato troveranno come di consueto posto all’interno del parco Novi Sad. Con loro, un’ampia offerta merceologica di qualità a costi contenuti, per essere alla portata di chiunque. Un’opportunità di shopping per chi ha voglia di rinnovare il proprio guardaroba e quello della famiglia; oppure è alla ricerca di capi d’abbigliamento primaverili o calzature. Ma anche per quanti sono alla ricerca di biancheria per la casa, dalla cucina, al bagno alla camera da letto; di oggettistica sempre per la casa, da regalare o regalarsi. Per chi ha il pollice verde invece, in previsione della bella stagione non mancheranno banchi di fiori e piante, o che offrono tutto l’occorrente per il fai-da-te. Completano l’offerta i rivenditori di generi alimentari con gustose proposte a chi si appresta a preparare il pranzo, con frutta e verdura di stagione, carne e insaccati, formaggi e latticini, uova fresche, senza dimenticare i dolciumi per i bambini in quello che è ancora un giorno di festa.

MERCATO STRAORDINARIO DELLA TERZA DOMENICA DEL MESE. Il Consorzio il Mercato di Modena informa che, data la festività di Pasqua del 21 aprile prossimo, il tradizionale mercato straordinario della terza domenica del mese, previsto per tale data, è stato posticipato a domenica 28 aprile, sempre al parco Novi Sad di Modena, dalle ore 7.00 alle ore 14.00.