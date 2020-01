Terza domenica del mese, è tempo di mercato traordinario

Per chi non ama i luoghi chiusi e cerca articoli di qualità a prezzi convenienti ma durante la settimana è stretto nella morsa di mille incombenze lavorative (e familiari) l’appuntamento da segnare in agenda è il primo mercato straordinario della terza domenica di questo anno appena iniziato.

Nell'anello esterno del parco Novi Sad domenica prossima, 19 gennaio, dalle 7 alle 14.30, gli operatori proporranno con la loro ben nota gentilezza e professionalità merce di qualità prodotta in Italia e all’estero a prezzi davvero imbattibili, adatti a tutte le tasche.



Il momento è propizio per mettere nell’armadio giacche, giacconi e scarpe pesanti, per affrontare al meglio questo inverno che sta mostrando solo da una manciata di giorni gli artigli gelati. Ma non mancano piccoli accessori per i rituali di bellezza quotidiani o per la casa, attrezzi per il bricolage per finire con la ricca offerta di prodotti enogastronomici, non solo a km0, tutti da gustare.