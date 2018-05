Dalla Versilia a Fiorano, arriva il Mercato di Forte dei Marmi

Il Maggio Fioranese 2018 presenta una grande novità per quel che riguarda le bancarelle presenti nelle vie del centro. Nei tre week-end centrali del Maggio Fioranese infatti saranno ospitati tre eventi mercatali di qualità. Il 12 e 13 maggio sarà presente il famoso e apprezzato Mercato Versilia Forte dei Marmi, che proporrà prodotti di pelletteria, biancheria per la casa, stoffe pregiate, abbigliamento, prodotti per lo sport e per il tempo libero, intimo griffato e occasioni imperdibili di capi firmati in stock.

Gli orari sono i medesimi per ogni fine settimana: il sabato dalle 18 alle 24 e la domenica dalle 8 alle 22.

Gli ultimi due weekend del Maggio Fioranese saranno dedicati al buon cibo e alle tradizioni del nostro Paese con “Tipico in Fiorano”, mercatino di prodotti tipici e artigianali, al quale verrà affiancato nell’ultimo weekend anche “Platea Cibis”, kermesse culinaria itinerante di street food con prodotti regionali tipici e piatti internazionali, che sarà presente anche il venerdì sera.