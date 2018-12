Shopping di Natale a Castelvetro con il Mercato della Toscana

Per tutta la giornata del 16 dicembre in via Sinistra Guerro una domenica di shopping e divertimento, con il mercato della Toscana, il mercato dell'arte e ingegno, spettacoli musicali, animazioni per bambini, la Casetta di Babbo Natale a cui consegnare le letterine e lo spettacolo itinerante della Vertigine e del fuoco. Tante occasioni per divertirsi e trovare i regali di Natale per amici e parenti.