"Il mio Caino" di Alfonso Santagata al Drama Teatro di Modena 

Diretto da Alfonso Santagata, interpretato dall’autore assieme a Sergio Licatalosi "Il mio Caino", sarà al Drama Teatro di via Buon Pastore domenica 24 novembre alle 18 nella rassegna La corsa di fuochi. La compagnia teatrale Katzenmacher porta sulla scena ciò che si nasconde dietro le falsità che governi presunti democratici chiamano libertà, uguaglianza, indipendenza. Uno spettacolo che interroga il pubblico sui sistemi di controllo cui tutti i popoli sono sottoposti, dalle misure di sicurezza più blande fino alla detenzione segreta, e alla morte per uccisione violenta.

Dunque mai esiste libertà? Secondo il pensiero di Santagata sia i regimi dittatoriali che le democrazie usano sistemi di controllo mettendo in discussione o annullando diritti consolidati e libertà fondamentali. Tutte le forme di potere hanno bisogno di controllori che sfuggono ad ogni controllo indispensabili per tenere a bada le persone e contenere le loro libertà. E così la distanza tra l’uso delle tecnologie come “pratiche della libertà” e tecnologie come “sottomissione al controllo” si trasforma in un conflitto insanabile.

L'opera è firmata da Alfonso Santagata, regista, attore e autore di testi pieni di incanto e ferocia, oltre che reinventore, sulla scena, delle grandi opere della letteratura occidentale: i tragici greci, Shakespeare, Cervantes, Büchner, Dostoevskij, Beckett, Pinter. Proprio a quest’ultimo è dedicato lo spettacolo “Il mio Caino” perché Pinter più di ogni altro ha raccontato questo conflitto, tematiche che tornano spesso nel suo teatro con squarci indelebili di situazioni drammatiche e di personaggi “neri”, a disegnare e caratterizzare questo sottomondo violento pronto ad annientare l'altro.

Lo spettacolo è stato prodotto con il sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali. La corsa di fuochi rientra nel progetto Andante finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena con il contributo di Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna e BPER.

