Mo' better football scende in campo a La Tenda. Primo appuntamento dedicato a George Best

Il primo appuntamento gratuito, venerdì 26 giugno alle 21 alla Tenda Estiva di Modena (angolo viale Molza e viale Monte Kosica), sarà dedicato a George Best, tra immagini, letture e musica a ricreare le atmosfere dell’Inghilterra che l’adorava.

Parte col mitico calciatore e la swinging London la rassegna “Mo’ Better Football”, a cura di associazione Quadro e Comune, che si dà l’obiettivo di proporre un modo nuovo per parlare di sport, e di calcio in particolare, attraverso diversi linguaggi, mettendo al centro passioni e storie.

Mo' Better Football - che di fatto inaugura il nuovo spazio estivo della Tenda, realizzato anche grazie anche al sostegno dell’ufficio Politiche della legalità e delle sicurezze del Comune nell’ambito del progetto “Novi Sad azioni integrate per la sicurezza urbana”, cofinanziato dalla Regione - ha nel calcio la sua identità, ma è anche il pretesto per toccare altre forme espressive.

Mo' Better Football inizia con quattro appuntamenti alle 21, dal 26 giugno al 18 luglio, accessibili gratuitamente fino a esaurimento posti nel rispetto delle misure contro la diffusione del Covid – 19 (info www.modetterfootball.it). Il primo, dedicato a George Best, si intitola “Se non fossi stato così bello non avreste sentito parlare di Pelé” ed è un reading in cui il racconto della vita di uno dei calciatori più iconici di sempre, si mescola con quello della rivoluzione musicale di quegli anni. Alle letture di Daniele Sirotti si affianca lo storytelling musicale di Federico Sacchi e la sonorizzazione di un live-set degli Emilia Soul Lovers. Un viaggio tra i cosiddetti beautiful losers che hanno segnato un'epoca sia sul campo da calcio che nella musica.

Giovedì 2 luglio, sempre alle 21 alla Tenda ci sarà “Non è uno sport per signorine?”, incontro con la CT della nazionale italiana di calcio femminile Milena Bertolini in dialogo con Alessandro Iori. A un anno dall'exploit al Mondiale in Francia, si parla di un movimento in costante crescita che oggi ha più seguito che mai.

Sabato 18 luglio, alle 18,30 ancora alla Tenda l’appuntamento, solo apparentemente per ragazzi, è con “Il lato oscuro della luna”. Protagonisti Fabio Geda e Marco Magnone, due dei più apprezzati autori di letteratura per ragazzi, che parleranno con lo scrittore Andrea Cisi del loro romanzo pubblicato da Mondadori, una storia che inizia durante una delle partite più epiche mai giocate: Germania Est – Germania Ovest al Mondiale del 1974. Un 1 – 0, gol di Sparwasser, rimasto nell'immaginario di tutti gli appassionati di calcio e non solo, perché ha rappresentato molto di più.

È in definizione in questi giorni la data del quarto appuntamento: “Pensare coi piedi”. Un incontro in cui Nicola Roggero, uno dei volti storici di Sky Sport, parlerà di calcio e di molto altro, con uno dei protagonisti recenti della Serie A.

Quella di Mo’ Better Football, spiegano gli organizzatori, è una visione che del calcio trasmette il valore narrativo e desidera diventare punto di riferimento per autori, giornalisti, artisti e appassionati che amano l'essenza dello sport: le storie e i valori.

L’intenzione è programmare appuntamenti tutto l'anno, disegnando una piccola geografia di spazi diffusi in città, dove seguire incontri, assistere a spettacoli e performance, visitare mostre, partecipare a workshop. Un progetto culturale pensato come format multidisciplinare per offrire esperienze e prospettive diverse sul tema.

Informazioni online o sulla pagina Facebook.