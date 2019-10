Nei padiglioni della Fiera torna Modena Champagne Experience

Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, Club Excellence – associazione che riunisce quindici tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini d’eccellenza – presenta la terza edizione di Modena Champagne Experience, la più grande manifestazione italiana dedicata esclusivamente allo champagne. Si svolgerà domenica 13 e lunedì 14 ottobre 2019, dalle 10.00 alle 18.30, nel padiglione A di ModenaFiere.

Modena Champagne Experience 2019 è l’occasione per degustare i vini di più di 115 prestigiose maison – tra le quali Thiénot, Paul Bara, Bruno Paillard, Henri Giraud, Bollinger, Marguet, Jacquesson, de Venoge, Pannier, Encry, Louis Roederer, De Sousa, Larmandier-Bernier, Palmer & Co, Paul Clouet – e per incontrare i produttori francesi presenti alla due giorni modenese.

Quest’anno Modena Champagne Experience si arricchisce di quattro Master Class guidate da personalità di fama internazionale. Oltre a Luciano Ferraro e Pierluigi Gorgoni, e ai professionisti dell’Associazione ‘Noi di Sala’, spicca la presenza di Jancis Robinson, la più famosa e influente wine writer al mondo. Il programma completo è consultabile sul sito web della manifestazione.