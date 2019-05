Modena di corsa con l’Accademia militare, torna la corsa insieme ai cadetti

E’ giunta alla 25°edizione “Modena di corsa con l’Accademia militare”, il tradizionale evento sportivo non competitivo su strada, che prevede due percorsi: uno di 4 e uno di 10 km. Entrambi con passaggio attraverso il Cortile d'onore dell'Accademia Militare.

Ritrovo ore 8.00 - partenza da Corso Canalgrande alle ore 9.30 e arrivo in Piazza Roma

Percorso 4 km

Corso Canalgrande, Via emilia Centro, Largo Porta Bologna, Viale Martiri della Libertà, Viale delle Rimembranze, Piazzale risogimento, Viale Vittorio Veneto, Largo Aldo Moro, Via Emilia centro, Via Ganaceto, Viale Monte Kosica,Via della Manifattura Tabacchi, Via Sgarzeria, Via Rismondo, Via emilia centro, Via Farini, Piazza Roma.

Percorso 10 Km

Corso Canalgrande, Via Emilia Centro, Largo Porta Bologna, Viale Martiri della Libertà, Viale delle Rimembranze, Piazzale risogimento, Viale Vittorio Veneto, Largo Aldo Moro, Via Emilia Ovest, Viale Italia, Parco Città di Londrina, Parco Enzo Ferrari, Via Emilia Ovest, Via Emilia Centro, Via Ganaceto, Viale Monte Kosica,Via della Manifattura Tabacchi, Via Sgarzeria, Via Rismondo, Via Emilia Centro, Via Farini, Piazza Roma.

Modalità di partecipazione

Costo euro 1,50 a partecipante; all’atto dell’iscrizione verrà consegnata una maglietta da indossare durante la manifestazione ed un pettorale, non numerato, valido per il ritiro di un oggetto ricordo (fino ad esaurimento).

VARIAZIONI ALLA VIABILITA'

In relazione alla partenza e all’arrivo dei podisti, cioè tra le ore 9.30 e le ore 12.30, nelle vie interessate dalla corsa è prevista la sospensione della circolazione stradale e tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per garantire la sicurezza della manifestazione e della circolazione stradale.