Di corsa in città con la nuova edizione di ModenaRun4Rare

Torna domenica 25 febbraio al Parco Novi Sad di Modena, in occasione della XI Giornata delle Malattie Rare, la quarta edizione della corsa/camminata ModenaRun4Rare grazie alla collaborazione tra CSI Modena e Sanofi Genzyme, divisione specialty care di Sanofi Italia, con il riconoscimento e la collaborazione del Coordinamento Podistico Modenese. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare rispetto al tema delle malattie rare, che nella loro totalità colpiscono oltre 2 milioni di persone in Italia e, si stima, 30 milioni in Europa.

ModenaRun4Rare, corsa/camminata a carattere non competitivo aperta a tutti, attraverserà la città con tre percorsi da 5, 9 e 12 chilometri. Ritrovo alle ore 8 presso l’area tribune del Parco Novi Sad a Modena, partenza alle ore 9 per chi cammina e per chi pratica nordic walking e alle ore 9.30 per i podisti: presenti anche lungo tutto il percorso, gli istruttori qualificati delle associazioni Mondo Nordic Walking asd e Nordic Walking Live pronti ad assistere i partecipanti. Saranno inoltre presenti gli istruttori del Centro di Cultura Cinofila Villa Drusilla per accompagnare tutti coloro che vorranno partecipare alla manifestazione sportiva insieme ai propri amici a 4 zampe.

Tutti gli iscritti alla gara, singoli e società sportive, riceveranno un pacco gara: ai bambini partecipanti sarà consegnata una medaglia all’arrivo. La partecipazione alla ModenaRun4Rare è aperta a tutte le scuole: ai primi 10 gruppi scolastici con minimo 30 partecipanti sarà consegnato un buono da utilizzare presso Buffetti Martinelli Modena per l’acquisto di materiale di cancelleria. A metà percorso e a fine percorso sarà presente il punto ristoro, alle ore 11 è in programma la premiazione di scuole e società sportive (saranno premiati 40 gruppi podistici con minimo 10 partecipanti), la chiusura delle attività è prevista per le ore 12.00.

E’ possibile iscriversi alla ModenaRun4Rare presso la sede CSI Modena, in Via Del Caravaggio n. 71 – Modena (dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30), oppure il giorno stesso della corsa/camminata a partire dalle ore 7.30 presso la segreteria allestita al parco Novi Sad. La partecipazione alla ModenaRun4Rare prevede il contributo di 1,5 euro per singoli e gruppi podistici, 1 euro per gli studenti dei gruppi scolastici con prenotazione presso le scuole. La maglietta della Giornata delle Malattie Rare 2018 è in vendita al costo di 5 euro presso la sede di CSI Modena ma anche presso Decathlon Modena nelle giornate di sabato 17 febbraio dalle 15 alle 19, domenica 18 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato 24 febbraio dalle 15 alle 19.

ModenaRun4Rare ha il patrocinio del Comune di Modena e di Uniamo F.I.M.R. Onlus (Federazione Italiana Malattie Rare). Media partner dell'evento sono Radio Bruno e Gazzetta di Modena. Tutte le iniziative sono organizzate con il contributo di Sanofi Genzyme – divisione specialty care dell’azienda biofarmaceutica Sanofi, con una sede a Modena e da 35 anni specializzata in terapie innovative per patologie rare e disabilitanti.

Partner ufficiali dell’evento: Oplà, Decathlon, Mondo Nordic Walking asd, Nordic Walking Live, Conad, Selezione Modena, Buffetti Martinelli Modena, Villa Drusilla, Le Conserve della Nonna, San Filippo Neri. Media partner.

I fondi raccolti attraverso la vendita delle magliette della #ModenaRun4Rare, giunta alla sua quarta edizione, saranno utilizzati per l’installazione di una giostra inclusiva accessibile a tutti i bambini all’interno dell’area giochi del Parco Amendola a Modena. Lo scorso anno la raccolta fondi attivata con la corsa/camminata non competitiva ha consentito di riqualificare l’area verde della Polisportiva Modena Est, per renderla accessibile alle persone disabili che possono così svolgere anche attività ludico sportive come la pesca all'interno del laghetto interno. Nel 2016, invece, il contributo raccolto con la partecipazione è stato utilizzato per la riqualificazione de “La Piantata”, l’Oasi naturalistica urbana di viale Marconi a Modena rinnovata interamente come parco didattico e resa fruibile anche alle persone con disabilità.

VILLAGGIO DI ANIMAZIONE KID’SFUN4RARE - Contestualmente, presso il PalaMolza, dalle 9 alle 12 sarà attivo il Villaggio di Animazione Kid’sFun4Rare a ingresso gratuito dedicato ai più piccini con tantissimi giochi e attività ludico motorie affiancati dallo staff del centro ludico motorio Oplà e da Decathlon. Il programma di animazione prevede: giochi e attività motorie, attività baby con tappeto morbido per giochi con i più piccoli e di movimento per i più grandi, forza 4 gigante, mini calcio balilla, mini tennis tavolo; laboratorio di educazione alimentare Mangiando S’Impara di Conad e merenda per i bambini.

Per informazioni: CSI Modena - tel. 059 395357, 345 2621601, atletica@csimodena.it