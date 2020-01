Al PAC di Novi la mostra di ricamo “Crocette per stupire”

È un’ottima occasione per promuovere e divulgare la passione per l’arte del punto croce. A Novi di Modena presso al PAC in V.le di Vittorio n.30 dal 25 al 28 gennaio 2020.

Antonella Bacchiega insieme alle sue amiche di ricamo Loretta Bonetti, Angela Casolari e Patrizia Parenti hanno organizzato una mostra dove saranno esposti numerosi manufatti ricamati a punto croce. Una collezione che racconta 20 anni di storia e di passione utilizzando ago e filo.

Il punto croce, di per sé di facile esecuzione, consente di eseguire una moltitudine di oggetti originali e spesso di notevole stile pittorico. Che si tratti di riproduzioni di schemi esistenti, o di creazioni personalissime, ogni lavoro rappresenta la passione della ricamatrice. Ore e ore di lavoro, quindi, spesso con punti piccolissimi ed il livello di esecuzione e di fantasia che è possibile vedere nei lavori proposti è veramente alto. Segno di grande passione, pazienza e precisione, indispensabili per una pregevole esecuzione.