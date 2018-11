Al Photoclub Eyes "Parigi e l’incanto di Morfeo" in mostra dal 26 novembre.

Dal 26 Novembre al 27 Dicembre la Galleria FIAF del Photoclub Eyes BFI ospiterà le prime mostre personali di due soci, Paolo Rebecchi e Cristina Cavicchioli, compagni nella vita e anche nel condividere questa passione per la fotografia. Paolo si è avvicinato alla macchina fotografica nel 2013 per realizzare un importante progetto dedicato al terremoto dell’anno precedente, un libro fotografico dal titolo “Finestre di casa nostra” assieme all’amico Guido Zaccarelli; Cristina, qualche anno più tardi, rimane affascinata dopo aver visto una mostra di Henri Cartier-Bresson. Insieme si iscrivono quindi al corso base di fotografia al Photoclub Eyes e partecipano attivamente ai vari progetti, concorsi interni, letture portfolio e temi proposti dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, scoprendo di essere particolarmente attratti dallo strumento dell’audiovisivo per raccontare il loro modo di vedere il mondo.

La mostra di foto di Cristina Cavicchioli, dal titolo “Hora sexta”, affronta il tema del riposo, del “sonnellino ristoratore”, non solo come semplice immortalare il momento di siesta di una persona, ma come interpretazione dell’autrice degli scatti che ne è la compagna.

“Parigi, amore e disincanto” di Paolo Rebecchi mostra invece la città dell’amore per eccellenza raccontata non con gli occhi del classico turista, ma con quelli di chi vive la metropoli ogni giorno, coi suoi pregi e i suoi difetti.

L’inaugurazione delle due esposizioni, ad ingresso libero e gratuito, si terrà lunedì 26 Novembre alle 21:30 presso la sede del Photoclub Eyes in via Montessori a San Felice sul Panaro.