Musica al Parco, al via la rassegna musicale di Villa Giacobazzi

Prende forma a Sassuolo la stagione estiva, anche per quest'anno ricchissima di eventi. Sabato 4 luglio, inizierà il ciclo di quattro appuntamenti musicali nell’arena di Villa Giacobazzi, tutti alle 21.15, con il Concerto dell’ Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini “I got Rhythm: in crossover tra classico e jazz”.

Lunedì 6 luglio, alla stessa ora, la rassegna prosegue con "Racconti da Buenos Aires" (spettacolo di narrazione, musica e …tango) in collaborazione con Associazione Circolo Amici della lirica Claudio Ughetti fisarmonica, Cristina Vivi flauto, Isabella Dapinguente voce recitante, Maurizio Casini voce narrante. Si continua lunedì 13 luglio, con "Chiacchierate Concerto, Chopin"; in collaborazione con Associazione Preludio, Stefano Malferrari al pianoforte, Gen Llukaci al violino. L'appuntamento che chiude il ciclo di eventi musicali sarà lunedì 20 luglio, con il Concerto dell’ Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini “Opera e Pop”.

Durante le serate a Villa Giacobazzi sarà attivo il punto ristoro con tigelle e bevande a cura di Anffas e Officina delle idee.

L'ingresso agli eventi è gratuito e libero fino ad esaurimento posti (250 disponibili), la prenotazione è consigliata ed effettuabile all'indirizzo e-mail cultura@comune.sassuolo.mo.it.