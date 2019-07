Balli e teatro, gli appuntamenti per grandi e piccini a Pozza di Maranello

Dal ballo, al liscio agli spettacoli per i bambini e adulti: sono questi gli appuntamenti in programma a Maranello per martedì 23 luglio.

Il divertimento è per tutte le età presso il Parco delle Città di Pozza. Per i più grandi a partire dalle 21 si balla il liscio con l'Orchestra Gazzetta del Liscio mentre sempre in serata alle 21 al Parco Due l'appuntamento è con la rassegna di teatro per bambini e famiglie: “Il rapimento del principe Carlo” con la Compagnia Teatro del Drago.

L’ingresso agli eventi è completamente gratuito.