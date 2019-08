Grandezze e Meraviglie, appuntamento a Montese con "Musica del cielo e della terra"

Domenica 1 settembre a Semelano di Montese alle ore 19.30 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Grandezze & Meraviglie presenta il concerto a ingresso libero: “Musica del cielo e della terra”. Nel concerto Claudia e Livia Caffagni, con la voce e accompagnandosi con liuto, flauto diritto e viella, propongono un’antologia di vocali e strumentali sacri tra tardo Medioevo e Rinascimento, con il sostegno del clavicembalo di Riccardo Castagnetti, dedicato a Mirco Caffagni.

Si propongono brani vocali e strumentali di Johann Sebastian Bach e Georg Philip Telemann. I due compositori sono legati da diversi punti in comune: quasi coetanei, si conobbero a Eisenach, dove il secondo farà da padrino a Carl Philipp Emanuel Bach, attenti entrambi agli stili e alle novità musicali europee, ma con successo post mortem il primo, e in vita il secondo. Il Cielo e la Terra sono evocati dai brani vocali, di elevazione sacra e quelli strumentali, terreni e di puro diletto.

Claudia e Livia Caffagni sono specializzate in musica antica in particolare Claudia è diplomata in liuto e musicologa, e ha fondato nel 1986 l’ensemble di musica Medievale La Reverdie, noto in tutta Europa, assieme alla sorella Livia, che oltre ad essere flautista ha studiato viola da gamba.

Riccardo Castagnetti modenese, è diplomato cum laude in Organo e Composizione. Ha conseguito inoltre il Dottorato di ricerca in Musicologia all’Università di Bologna. È attivo a livello concertistico come organista, clavicembalista e pianista.