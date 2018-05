Al Teatro Comunale in scena il musical "Billy Elliot"

Va in scena martedì 15 e mercoledì 16 maggio 2018 alle 21 per la rassegna Musical! al Teatro Comunale "Luciano Pavarotti" di Modena Billy Elliot nella versione italiana diretta e adattata da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo, in tour le scorse settimane al Teatro Arcimboldi di Milano e al Teatro Sistina di Roma, è prodotto dalla PeepArrow Entertainment e da Il Sistina. Interprete delle musiche pluripremiate di Elton John su liriche di Lee Hall, un cast di talenti italiani quali Luca Biagini nel ruolo del padre Jackie Elliot, Sabrina Marciano in quello di Mrs. Wilkinson, Cristina Noci nel ruolo della nonna, Donato Altomare ed Elisabetta Tulli, il fratello Tony e la mamma di Billy. Nel ruolo del titolo si alterneranno invece Tancredi Di Marco e Davide Fabbri. Nel cast anche 30 performer coreografati da Roberto Croce. La direzione musicale è di Emanuele Friello, le scene sono di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, l’impianto luci di Umile Vanieri.

“Io non ho bisogno della mia adolescenza. Ho bisogno di ballare!”: è già racchiusa in questa frase la potenza della storia di Billy, il ragazzo che per amore della danza sfida anche l’ottusità di un padre e un fratello che vorrebbero diventasse pugile. A far da sfondo alla sua avventura, che ha nutrito sogni e speranze di intere generazioni di talenti, l'Inghilterra delle miniere che chiudono e dei lavoratori in rivolta, ma anche il mondo della danza, fatto di poesia e di faticose ore di prove. Come in ogni grande storia, ad accendere le emozioni ci pensano grandi valori come l'amore, la determinazione, la voglia di farcela, ma anche l'amicizia tra adolescenti, che riesce a far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale.

Basato sull'omonimo film di Stephen Daldry del 2000, Billy Elliot The Musical ha debuttato nel West End (Victoria Palace Theatre, Londra) nel 2005 ed è stato nominato per nove Laurence Olivier Awards – il massimo riconoscimento europeo per i Musical – vincendone ben quattro. Il successo conseguito ha fatto sì che lo spettacolo approdasse anche a Broadway nel 2008 dove ha vinto dieci Tony Awards – gli Oscar del Musical – e dieci Drama Desk Awards.

Il musical si avvarrà della partecipazione musicale dal vivo di un ensemble diretto da Emanuele Friello e con Fabrizio Siciliano e Bruno Ferri alle tastiere, Ivano Ricchiuto alla chitarra, Pino Saracini al basso, Stefano Marazzi alla batteria, Giuseppe Panico e Antonio Padovano alle trombe, Luca Giustozzi al trombone, Simone Salza al clarinetto e sax e Mariele Ecca al corno.