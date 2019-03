Musical. Al Teatro Comunale arriva La Famiglia Addams

Va in scena mercoledì 20 marzo 2019 alle 20,30 per la rassegna Musical! al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, La Famiglia Addams, successo americano con musica di Andrew Lippa (Tony Award per la miglior musica originale) su libretto di Marshall Brickman e Rick Elice. Lo spettacolo si vedrà in una versione italiana prodotta dal Teatro Nuovo di Milano, dove ha debuttato nel 2018, e firmata nella regia da Claudio Insegno, già applaudito in Spamalot, Hairspray e Kinky Boots. Firma la coreografia Valeriano Longoni mentre l’adattamento musicale è di Angelo Racz.

A vestire i panni del capofamiglia sarà Andrea Carli che interpreta Gomez (Gabriele Cirilli, precedentemente annunciato, ha rinunciato per motivi personali che gli impediscono di essere presente a Teatro in quella data), mentre Pamela Lacerenza è la gelida moglie Morticia. Rosy Messina e Alfredo Simeone vestono i panni rispettivamente di Mercoledì e Puglsley, i due figli. Completano il cast Umberto Noto (zio Fester), Claudia Campolongo (La nonna), Filippo Musenga (Lurch), Simone De Rose (Mal Bein eke), Mary La Targia (Alice Beineke) e Giuseppe Orsillo (Lucas Beineke).

Il musical The Addams Family ha debuttato con successo a Broadway nel marzo del 2010 con oltre 700 rappresentazioni in un anno e mezzo. La commedia musicale è tratta dai personaggi disegnati con macabra ironia nel fumetto che Charles Addams pubblicò a partire dal 1938, in gran parte sulla rivista The New Yorker. Sebbene esistessero numerosi adattamenti televisivi e cinematografici del fumetto, il musical rappresenta la prima volta dei personaggi sul palcoscenico.

Nel 2011 il musical inizia il primo tour americano ottenendo numerosi premi nazionali. A partire dal 2012 diventa un successo mondiale con nuove produzioni in Brasile e Svezia. Nel solo 2013 viene ripreso in Australia, Argentina, Finlandia, Perù e Filippine.

La famiglia Addams racconta una storia originale, che in realtà è l'incubo di ogni padre. In un’enorme e fatiscente villa in stile vittoriano, decisamente sinistra, vive una ricchissima famiglia: la Famiglia Addams, appunto. La primogenita Mercoledì, la principessa delle tenebre, è ormai diventata una piccola donna e come spesso accade in adolescenza, si è innamorata di un giovane ragazzo, peccato che lui abbia un profilo del tutto sbagliato: dolce, intelligente, cresciuto in una famiglia ordinaria e rispettabile. Spaventata dalla possibile reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre Gomez Addams che si vede costretto a fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: mantenere un segreto alla sua amatissima e fascinosissima moglie, Morticia. Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente qualcuno decide di imbastire una cena di gala per il fidanzato della giovane.