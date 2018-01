"Mamma mia!" il Musical al Comunale di Modena

Va in scena sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018 alle 21 per la rassegna di Musical al Teatro Comunale "Luciano Pavarotti" MAMMA MIA! in una produzione di PeepArrow Entertainment con regia e adattamento italiano a cura di Massimo Romeo Piparo, scene di Teresa Caruso, costumi di Cecilia Betona, coreografie di Roberto Croce e direzione musicale di Emanuele Friello. In scena grandi nomi del teatro, della tv e del cinema italiano quali Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno e Eleonora Facchini. La musica sarà eseguita dal vivo, in scena, da una band diretta da Emanuele Friello.

Forse la più celebre commedia musicale degli anni 2000, che ha strappato applausi in tutto il mondo e ha fatto scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli Abba, da Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all a Super Trouper: a quasi 10 anni dal film con Meryl Streep arriva in Italia una nuova versione realizzata da una produzione tutta italiana. La storia al centro della commedia musicale brilla per romanticismo: tra le bellezze di un'isoletta greca del Mar Mediterraneo, la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima di vivere il sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto prima. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto.

"Mamma Mia! è uno di quei musical che si sogna un po' tutta la vita, soprattutto chi come me è cresciuto sulle note degli Abba", spiega Massimo Romeo Piparo. “È uno spettacolo super femminista in cui le donne sono le vincitrici assolute. Una favola in cui a vincere è l’Amore con la maiuscola, quello di una figlia per il proprio Padre, e l’ineguagliabile amore di Mamma".

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=j9XyGnKDl1Q