"The musical show", a Bomporto i grandi successi degli Abba 

Teatro e musica con i grandi successi degli Abba a fare da colonna sonora. La musica del gruppo pop svedese è la protagonista dello spettacolo "The musical show" che sarà messo in scena, sabato 24 novembre a Bomporto, al teatro di via Verdi, dalla Compagnia delle Mo.re, con la regia di Maicol Piccinini, (ore 21,10, ingresso 15 euro).

L'iniziativa conclude il cartellone "Teatro:territorio", promosso dal Comune di Bomporto, che ha coinvolto, per la prima volta, le compagnie teatrali del territorio, amatoriali e semiprofessionali.