"Natale in Casa Cupiello" rivisitato da Michele Zizzari al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo

Con il classico di Eduardo De Filippo Natale in Casa Cupiello - riadattato e diretto da Michele Zizzari della Compagnia Il Dirigibile e interpretato dagli ospiti e dagli operatori del Centro Diurno Psichiatrico di via Romagnoli del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl della Romagna Sede di Forlì - prosegue giovedì prossimo 10 gennaio alle ore 21.00 la Stagione 2018/2019 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo del Frignano, curata da Ater Associazione Teatrale Emilia Romagna. Biglietto unico al costo di 5,00 euro. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del protocollo di intesa “Teatro e Salute Mentale” sottoscritto dagli Assessorati regionali Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità e Politiche per la Salute.

Con Natale in Casa Cupiello De Filippo racconta il vissuto di una famiglia napoletana che si dibatte tra povertà, immaturità culturale e psicologica, mediocrità e incomunicabilità; per mostrare l’inadeguatezza delle relazioni parentali dentro la famiglia tradizionale, compreso un matrimonio obbligato e fallito che porta al tradimento e a un epilogo tragico, che raggiunge il suo culmine a Natale. Una commedia di umorismo tragico, dove le trovate irresistibili, la macchietta e la maschera si mescolano a tensioni umane profonde, legate a una convivenza logora e forzata, priva d’ascolto e di dialogo. In tutto questo il presepe – alla cui costruzione il protagonista Luca Cupiello si dedica ossessivamente – rappresenta il contrappasso, la metafora, l’antidoto alla triste e opprimente quotidianità, il tentativo di negare la realtà e di isolarsi. Ma alla fine la vita reale s’impone producendo una lacerazione definitiva, svelando l’adulterio che la figlia ha compiuto e mostrando la famiglia come luogo di sofferenza e conflitto.