Natale in Festa, musica mercatini e mostre a Castelfranco Emilia

Entrano nel vivo gli appuntamenti di Natale in Festa, il programma di iniziative reso possibile dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la parrocchia, le associazioni territoriali e i commercianti di Castelfranco Emilia.

Musica protagonista domenica 9 dicembre con la rassegna concertistica Musica in Festa: alle 15 nella Chiesa parrocchiale di Manzolino con il concerto del Coro degli alunni della scuola media “Pacinotti” di San Cesario e alle 17.30 nella Chiesa parrocchiale di Piumazzo con il concerto del Coro di San Giacomo di Piumazzo e de I Ragazzi Cantori di San Giovanni.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre prosegue Christmas Shopping nei negozi del centro a cura di Centro Vivo e dalle 8 alle 20 il Mercatino di Natale sotto i portici di Corso Martiri. Domani, sabato 8, dalle 15.30 alle 18.30 in piazza Aldo Moro La casetta di Babbo Natale, animazione per bambini con spettacoli, addobbi e regali e dalle 16 c’è il mercatino contadino bio-solidale. Dalle 10 alle 12, sotto i portici di Corso Martiri, ci sono i Babbi Natale itineranti. Domenica 9 dalle 8.30 alle 12.30 in piazzale Curiel mercato contadino con i produttori agricoli locali. Nella sede della Proloco inaugura la mostra personale dello scultore Vittorio Mameli Oltre lo sguardo e dalle 15.30 musica dal vivo con Apicella in Concerto in piazza della Vittoria.

In piazza della Vittoria è in funzione ogni giorno dalle 14 alle 21 (festivi dalle 10.30 alle 21) la pista di pattinaggio su ghiaccio; contemporaneamente in piazza Aldo Moro è in funzione la giostra e la capanna di Babbo Natale per i più piccini.