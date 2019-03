Marzo è il mese di "Nati per leggere": primo appuntamento a Bastiglia

In tutte le biblioteche del sistema bibliotecario di Castelfranco - Nonantola letture a piccoli gruppi per genitori e bambini a cura dei lettori volontari Nati per Leggere. Un'occasione per ascoltare nuove storie e passare una piacevole mattina in biblioteca. Un invito a scoprire il programma Nati per Leggere che promuove i benefici della lettura ad alta voce in famiglia fin dalla più tenera età. Bastiglia, Sabato 9 marzo alle ore 11 con letture per bambini di 4-6 anni