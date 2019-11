Nonantola, doppio appuntamento per il finale di Naturiamoci

Volge al termine l’iniziativa “Naturiamoci: biodiversità in cammino”, le passeggiate in compagnia per “Esseri Umani, Vivere Insieme”. Un appuntamento del Comune di Nonantola in collaborazione con Fattoria Centofiori, Anni in fuga, Partecipanza Agraria e CEAS Nonantola, che si conclude con gli ultimi due imperdibili eventi.

Sabato 16 novembre alle 15.30 è previsto "Noi siamo rete... Noi siamo storia" in piazza Liberazione. Per questa occasione è prevista una passeggiata urbana in cui si toccheranno alcuni luoghi importanti della storia di Nonantola, lasciandosi ispirare da essi . In particolare per riflettere e giocare in compagnia, attraverso racconti e attività di gruppo. Al termine dell'incontro (verso le 18:30) tutti i partecipanti sono invitati a salutarsi e festeggiare la fine del progetto presso la sede di Anni in fuga (Piazza Liberazione). E' gradita l'iscrizione ai seguenti contatti: Cristina Mori – 3408628932, mocristina@tiscali.it; Maria G. Cucci -3283261203, myspacemaria@hotmail.it.

Mercoledì 27 novembre l’iniziativa si chiude definitivamente presso la Sala Sighinolfi, alle ore 20 30, con la "Proiezione del video finale”. Un filmato registrato durante i tre appuntamenti di “Naturiamoci" cura di Slobodan Miletić. La serata è aperta a tutta la cittadinanza.