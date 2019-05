"Non sprecare!", incontro di sensibilizzazione a Medolla con la biologa Elena Baraldi

Il 9 maggio 2019 alle ore 20.30 all’Auditorium di Medolla (via Genova 10/A) si terrà una serata aperta a tutta la cittadinanza sui temi legati al non spreco e alla consapevolezza e informazione che ogni cittadino deve avere quando va a fare la spesa, dal titolo "Non sprecare!".

L’incontro, promosso da Consulta del Volontariato di Medolla, Cortile Solidale, Avis e Gruppo di acquisito solidale Mirandola Medolla, si aprirà con la testimonianza “Non sprecare: cosa significa in termini di economia e welfare” dell’emporio sociale Cortile solidale di Medolla; a seguire, ci sarà l’intervento “Stagionalità, filiera corta e spesa consapevole: dalla teoria alla pratica” di Elena Baraldi, biologa nutrizionista.

Anche la spesa è una questione di consapevolezza. Può sembrare un’esagerazione, ma se ci si riflette la spesa è ciò che esprime al meglio, o al peggio, la nostra dimensione di consumatore consapevole e responsabile. Si può fare la spesa in modo semplice, limitando gli sprechi e sfruttando cibi genuini, locali e di stagione? Sicuramente sì! E in questa serata scopriremo come.