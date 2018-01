Castelnuovo Rangone: appuntamento con "Note di Passaggio"

Domenica 21 gennaio alle 17:00 alla Sala delle Mura di Castelnuovo Rangone si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. È in programma infatti il recital “Violini ad Auschwitz”, tenuto dal violinista e ricercatore etnomusicologico Paolo Buconi, che da anni lavora con grande originalità e sensibilità sui temi del Giorno della Memoria, accompagnando i suoni del proprio strumento con il canto e le narrazioni.

Durante il concerto saranno proposti, oltre a pagine del repertorio classico (come la Ciaccona di Bach) e ad alcune melodie ebraiche (tra cui il Qaddish in aramaico, yiddish lied e pezzi klezmer) anche molti brani che venivano eseguiti ad Auschwitz dall'Orchester Kommando dei musicisti detenuti, le cui musiche erano volte al compiacimento dei gerarchi nazisti e alla scansione dei ritmi dei lavori forzati. L'esecuzione musicale sarà alternata alle letture tratte dal libro di memorie "Violinista ad Auschwitz", scritto da Jacques Stroumsa, musicista internato e sopravvissuto al lager, che Buconi ha conosciuto e con il quale ha collaborato in numerose occasioni.

Paolo Buconi si è diplomato in violino presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena e presso l’Accademia Filarmonica di Bologna; è fondatore e leader del Trio Vladah, che si esibisce in rassegne di musica etnica e klezmer in Italia, Germania, Francia e Austria. Il suo spettacolo ‘E ben venga maggio’ è stato tra gli eventi di Bologna 2000 Capitale Europea della Cultura; ha collaborato con il Klezmer Festival di Gradisca d’Isonzo, il Klezmer Kamp di New York e di Trieste, il Museo Ebraico di Trieste e la Fondazione Fossoli. I suoi recital Bambini nel Vento, Angeli nella cenere, Rose e filo spinato, Tutti mi chiamano Anna hanno riscosso notevole successo a livello nazionale. Figlio di un ex deportato, ha collaborato con l’ANED, l’Associazione Figli della Shoah e con la Scuola di Pace di Montesole; è autore delle musiche per il documentario In viaggio con Anne Frank, prodotto ZDF e MediasetVision, e ha collaborato alla colonna sonora del film di Giorgio Diritti L’uomo che verrà. In occasione della Giornata della Memoria 2016 si è esibito all’Istituto di Cultura Italiana di Vienna e successivamente a Nonantola con il documentario di Aldo Zappalà Salvi tutti, dedicato ai ragazzi di Villa Emma.

Come per tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Castelnuovo Rangone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna.

