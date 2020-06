"Note di Stelle", quattro appuntamenti fra teatro e musica in piazza XX Settembre

La rassegna Note di stelle si compone di quattro serate all'insegna della musica e del divertimento sotto il cielo di Piazza XX Settembre, dalle ore 21.30, organizzate come di consuetudine da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.

Si comincia sabato 20 Giugno, proprio nel weekend dedicato alla celebrazione della musica, insieme a Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini, che ci guideranno in un "Viaggio" ironico nello spirito e nell'anima della musica italiana per ricordare le melodie che hanno reso il nostro paese unico al mondo.

Martedì 23 Giugno Andrea Ferrari con la partecipazione dei Maestri Cesare Vincenti e Vincenzo Murè renderanno la serata indimenticabile con "Mamma mia che nottata!", uno show comico musicale che omaggerà alcune tra le più importanti firme dello spettacolo italiano con un vasto repertorio di canzoni divertenti, accompagnate dalla comicità e dall'ironia dell'attore modenese.

Martedì 30 Giugno il pubblico di Piazza XX Settembre avrà l'occasione di ascoltare dal vivo la voce rivelazione di TheVoice 2016 Jennifer Vargas che, accompagnata da Davide Lavia alle tastiere e Lele Veronesi alla batteria, presenterà "Woman in Soul", un viaggio attraverso le voci più rappresentative, potenti ed emozionanti della musica Soul, Black, RnB e Pop.

Concluderemo la rassegna martedì 7 Luglio con "Hotel Emilia" che ci farà rivivere i più grandi successi, ma anche i brani più raffinati di Lucio Dalla, Francesco Guccini, Vasco Rossi, Modena City Ramblers e tanti altri artisti, interpretati da Marco Dieci voce, Alex Lunati voce e pianoforte e Frank Coppola batteria e percussioni, musicisti che anche in prima persona hanno vissuto la nascita di questa fortunata stagione musicale.

Ma non è tutto perché la rassegna di iniziative in Piazza XX Settembre si arricchisce di altri due appuntamenti. Il primo tra questi sarà "All'alba...vinceremo", un evento benefico che si terrà giovedì 25 Giugno dalle 21.30, finalizzato alla raccolta fondi per il reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Modena, centro nevralgico della lotta al Covid-19. Durante la serata sarà messa all'asta l'opera "In&Out" del pittore modenese Rossano Ferrari, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Policlinico di Modena. L'asta sarà accompagnata dalle note della pianista modenese Federica Cipolli che regalerà ai presenti un concerto con brani di Beethoven, Schumann, Puccini e Mascagni. La presentazione sarà a cura del sociologo e storico dell'arte Sergio Bevilacqua e, per l'occasione, il battitore d'asta sarà Riccardo Benini.

Infine, venerdì 3 Luglio dalle 18.30, avremo l'onore di ospitare in Piazza XX Settembre il Vescovo di Modena Don Erio Castellucci che, intervistato dal giornalista Paolo Seghedoni, presenterà il suo libro "La tela sfregiata".

Per tutti gli eventi consigliamo la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre Caffetteria dal 5 al 6, Il Giusto Gusto, Rucola e Stracchino, Saporiamo, Sosta Emiliana, per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo. Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione.