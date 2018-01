Eventi e performance al Muratori-San Carlo per la "Notte del liceo classico"

Al liceo classico e linguistico "Muratori-San Carlo" venerdì 12 gennaio sarà la "Notte dei Titani”. Nella sede di viale Cittadella a Modena sono in programma, dalle ore 18 fino mezzanotte, gli eventi, aperti al pubblico, legati alla Notte dei licei classici: manifestazione, giunta alla quarta edizione, che si svolge in tutta Italia in quasi 400 istituti per avvicinare studenti, genitori e cittadini a un patrimonio culturale straordinario.

Filo conduttore della serata saranno gli antichi miti greci e l’aggettivo “titanico”, declinato attraverso letture drammatizzate da Omero, Esiodo, Eschilo, Dante, Foscolo, Leopardi, Joyce e Pavese, proposte didattiche e creative, laboratori, incontri sportivi e gastronomici, esperienze visive, artistiche, scientifiche e musicali che vedranno protagonisti studenti e insegnanti dell'istituto.

Dopo il saluto del dirigente scolastico Giovanna Morini è previsto l’intervento dell'attore modenese Daniele Sirotti, ex studente del liceo, che aprirà una serata durante la quale la ribellione di Prometeo potrà convivere con il titanismo romantico, Polifemo con il multiforme Ulisse e con Lucifero, e insieme a loro Oceano, Teti e tanti altri; si potrà visitare l’antro di Prometeo con un richiamo particolare alla ‘titanica’ battaglia di Modena e altri progetti legati alla mostra "Mutina splendidissima urbs".

L’iniziativa a livello nazionale ha il patrocinio del Miur, MiBac, Unesco e dell’Aicc, a livello locale del Comune di Modena e dei Musei Civici di Modena con il contributo di Coop Alleanza 3.0.