Oktoberfest Gallucci Street, un weekend "a tutta birra"

L'Oktoberfest, che i nostri "vicini di casa" tedeschi hanno inaugurato tre giorni or sono, arriva a Modena, dove fiumi di luppolo e malto traboccheranno dalle pinte di via Gallucci al chiaro di luna di venerdì 27 e sabato 28 settembre.

Il primo e unico Oktoberfest Gallucci Street inizierà entrambi i giorni alle ore 18.00, per poi terminare allo scoccare della mezzanotte, e per l'occasione la via sarà interamente pedonalizzata. Bionde e buon cibo, un perfetto connubio che vede come ciliegina sulla torta la musica dal vivo dei Bittersweet e degli Apapaia, che animeranno le serate a colpi di rock. Insomma... un weekend da vivere a tutta birra!