Ologramma presenta: "L'uomo che verrà" - musica e parole

“Tutto davanti a questi occhi”. Erano occhi di bambina e di bambino. Che tra non molto si chiuderanno perché oramai sono occhi di novantenni. Grandi vecchi che continuano a raccontare. Che continuano a sperare in una umanità garante di giustizia, di uguaglianza, di solidarietà. Che si consegnano ai bambini di oggi, affidando loro gocce di memoria, come ultimo gesto d’amore verso l’uomo che verrà.

Con testimonianze di Liliana Segre, Sami Modiano, Josè Pepe Mujica, Andrea Camilleri…