"Palle di grandine, gocce di solidarietà" alla Fattoria Centofiori

In conseguenza della fortissima grandinata che si è abbattuta sul territorio di Modena il 22 giugno, la Fattoria Centofiori ha subito grandissimi danni, vedendosi spazzato via in pochi minuti il lavoro nei campi portato avanti per mesi: la vite e tutte le piante oritcole estive martoriate, i nostri campi di grani antichi completamente allettati e quindi non più raccoglibili.

"Questa per noi è una grossa perdita, che ci impone di chiudere la stagione di raccolta estiva proprio al suo inizio. Lanciamo questa campagna di solidarietà per chiedere a chi ci conosce e ci è sempre stato vicino, e a chi ancora non ci conosce, di sostenerci in modo concreto, dando possibilità ai nostri agricoltori di ripartire in quarta per la prossima stagione autunnale, rifornendo la comunità dei buoni doni di MadreNatura - ovviamente bio e a km 0 - che da anni ci contraddistinguono".

"Per questo abbiamo deciso di organizzare due serate di raccolta fondi! Iniziamo mercoledì 3 luglio con un Happy-hour per la

Fattoria Centofiori, con tanti brindisi, sorrisi e voglia di stare insieme! Inizio ore 19.30, aperitivo con piccolo buffet e pagamento a consumazione. Continuiamo domenica 7 luglio con una cena a buffet su prenotazione il cui ricavato sarà destinato al ripristino delle culture danneggiate dalla grandinata".

Costo 20 € bevande escluse.

Ore 18.30 lettura animata per bambini

Ore 20 inizio cena

