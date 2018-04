Parva Naturalia festa delle colture biologiche tipiche e dimenticate

Sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 dal mattino presto al tramonto ha inizio la fiera del biologico , degli artigiani e delle piante rare “PARVA NATURALIA” offrirà l’occasione per godersi il tepore della primavera a Modena in piazza Roma curiosando fra le delizie che un selezionatissimo numero di espositori di prodotti rigorosamente biologici proporrà ai visitatori di questa settima edizione modenese.

Si potranno assaggiare e scoprire frutti antichi come la MELA “RENETTA ANANAS” dal profumo delicato, o la rustica, soda , asprigna BELLA DI BOSKOOP a originaria dell’Olanda o ancora della CALVILLA BIANCA una delle varietà di pomi più antichi d’Europa dalla polpa bianca , tenera e succosa di cui era ghiotto Luigi XIII di Francia. Oltre a prodotti del territorio come i succhi di mirtilli del nostro appennino, l’olio d’oliva, le

salse e le confetture dalla toscana preparate con frutta e verdura autoprodotta , l’ottima ventresca di tonno e le alici sott’olio dalla sicilia e tante altre eccellenze italiane, potrete rimanere incantati di fronte alla bella e coloratissima fioritura del PAPAVERO NUDICAULE, il papavero islandese, o alle rare piante di Delphinium proposte dai nostri vivaisti.

Proprio per l’eccezionalita’ della fiera, qui potete trovare anche molti artigiani che lavorando ancora con i metodi di un tempo, ridanno vita a tutte quelle rarita’ create dal sapiente lavoro artigianale che tanto ci distingue nel resto del mondo.

Inoltre sabato 14 aprile dalle ore 11 Parva Naturalia ospiterà l’esibizione di “Pedala Piano” il musicista emiliano che dal 2016 ,con il suo originale piano-bike il pianoforte che sembra una bicicletta o forse una bicicletta che trasporta un pianoforte, porta la musica in mezzo alla gente: nelle piazze, per le strade, fino in cima alle montagne.