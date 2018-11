Parva Naturalia. I°edizione Strenne di Natale, il tradizionale mercatino a Modena

Parva Naturalia, manifestazione delle eccellenze italiane, dedicata alle produzioni biologiche tipiche, al mondo rurale ed ai sapori di un tempo, si trasforma in un mercatino tradizionale natalizio. Modena sarà presto invasa da bancarelle in legno che daranno vita ad un tradizionale mercatino natalizio con al centro il mondo biologico con i suoi produttori e consumatori, il vero artigianato pensato e creato per la tradizione del Natale.

Parva Naturalia, fiera mercato natalizio dedicata al mondo del biologico certificato, avrà luogo come prima edizione in Piazza Grande e Piazza Torre a Modena dal 30 novembre al 2 dicembre 2018. Gli espositori vi faranno degustare i propri prodotti e i laboratori artigiani a cielo aperto daranno il via ad un week end tutto da scoprire.Il progetto Parva Naturalia “Strenne diNatale” mette in evidenze il ritorno alla tradizionale festa del Natale con tre giorni dedicati esclusivamente a tutte quelle tipologie di nicchia che riportano i vecchi sapori tradizionali dei mercatini natalizi attraverso il posizionamento di bancarelle di legno, come avviene nei paesi tipici tirolesi. All'interno delle bancarelle saranno vendute decorazioni natalizie, prodotti enogastronomici biologici di alta qualità ed artigianato di alto livello, souvenir e piccoli oggetti regalo tipici del clima natalizio.

“Di questo nuovo mercato ambientato in centro storico – afferma Andrea Reggianini, Presidente dell’Associazione Salviamo il Biologico ed organizzatore dell’evento assieme a Modenamoremio - è importante sottolineare che sono proprio queste piccole realtà quelle che più preservano il territorio e l’equità del lavoro perché producono in modo sostenibile e diversificato e rispettano i diritti dei lavoratori e le relazioni sociali. Tutti i nostri partecipanti sono piccole aziende che producono prodotti biologici di nicchia e che grazie al loro lavoro riportano sulle tavole cibi oramai perduti. Artigiani che creano oggetti di altissimo livello utilizzando materiale di riciclo, oggetti tipici, tutti pensati e creati per la tradizione natalizia."

Con il patrocinio della regione Emilia Romagna ed il patrocinio del Comune di Modena, Parva Naturalia "Strenne di Natale" riporta la tradizione del Natale di un tempo. Parva Naturalia sarà una fiera da vivere in modo naturale, all’aria aperta, nel centro storico di Modena con ingresso libero e gratuito; sarà anche il modo per scoprire il piacere di una vita sana, in armonia con se stessi e la natura, dove trovare le risposte ai sempre piu’ ricercati bisogni di cibo sano, biologico e di qualità.