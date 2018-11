“Ti regalo la luna”, il passaggio generazionale nelle aziende con Roberta Piscopo

Di passaggio generazionale nelle imprese se ne parlerà giovedì 15 novembre, in occasione della presentazione del libro “Ti regalo la luna – Spunti e riflessioni sul passaggio generazionale” di Roberta Piscopo, consulente finanziaria e patrimoniale esperta di passaggio generazionale per aziende, patrimoni familiari e personali. Con l’introduzione di Alberto Papotti Segretario territoriale Cna Modena. L'appuntamento è alle 18.00 presso Nero Balsamico in via Giardini Nord, 440 a Casinalbo di Modena.

Una vera emorragia di imprese, competenze, posti di lavoro e patrimoni personali che, invece, potrebbero essere conservati, valorizzati ed efficacemente trasferiti alle generazioni successive se solo il passaggio generazionale venisse pianificato per tempo, impostato ed accompagnato con competenza e gestito con gli adeguati strumenti tecnici, normativi e fiscali.

Altrettanto grave è la situazione del passaggio generazionale relativa ai patrimoni personali e famigliari: nel nostro Paese, infatti, oltre il 90% delle successioni si verifica senza una efficiente pianificazione testamentaria, impedendo una corretta applicazione delle volontà del defunto ed aprendo la strada estenuanti contenziosi che bruciano ricchezze, negano occasioni e lacerano famiglie per generazioni.

Per comprendere l’impatto del passaggio generazionale sul nostro sistema economico sono sufficienti pochi dati: