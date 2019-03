Alla scoperta di Via Vandelli, a Sassuolo una passeggiata tra storia, arte e natura

“La Via Vandelli a Sassuolo tra storia, arte e natura”: è questo il titolo della passeggiata, in programma sabato 16 marzo con ritrovo fissato per le ore 14,30 in piazzale Della Rosa, che sarà accompagnata da una narrazione storica lungo l'antica Via Vandelli dal Parco Ducale a Villa Bontempelli a cura di Luca Silingardi e, durante la quale, verrà presentato il libro edito da Artestampa "La Via Vandelli. Antica strada, nuovo cammino" di Giulio Ferrari, in compagnia dell’autore.

Il programma prevede: ore 14,30 ritrovo in Piazzale della Rosa (davanti a PaggeriArte) per una passeggiata lungo l'antica Via Vandelli, guidati dall'autore Giulio Ferrari e dallo storico dell'arte Luca Silingardi; ore 15,15 circa: sosta a Villa Bontempelli con approfondimenti storico artistici; ore 16: ritorno verso Piazzale della Rosa; ore 16,30: arrivo in PaggeriArte e momento conclusivo di presentazione del libro "La Via Vandelli - Antica strada, nuovo cammino".

In caso di pioggia il tutto si svolgerà presso PaggeriArte, con inizio sempre alle ore 14,30. Partecipazione libera e gratuita, senza obbligo di prenotazione.