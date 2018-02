“Passi di libertà” in mostra a Mirandola

“Passi di libertà” è il titolo della mostra iconografica-documentaria a cura di Elena Falciano e Caterina Liotti dedicata al 70esimo anniversario del voto alle donne che verrà inaugurata sabato 3 marzo 2018 alle ore 16 nell'Aula Magna Rita Levi Montalcini (foyer) a Mirandola.

La mostra dopo vari allestimenti nella nostra regione ora approda a Mirandola. Realizzata dal Coordinamento Donne SPI Cgil di Modena, insieme al Centro di Documentazione Donna di Modena e ai Coordinamenti Donne di Reggio Emilia e dell'Emilia Romagna, la mostra è frutto di un lungo e minuzioso lavoro di archivio tra Modena, Reggio Emilia e Bologna; un lavoro durato vari mesi e fatto di ricerca, tanto di immagini quanto di documenti, al fine di tracciare un percorso storico al femminile per tanti aspetti noto, ma per molti altri ancora da “rivelare”, soprattutto alle giovani generazioni.

La mostra racconta la strada percorsa dalle donne italiane attraverso le conquiste, ma anche quella ancora da fare per la piena cittadinanza. Dalla conquista del voto nell'Italia liberata dal Fascismo, ai diritti civili e sociali enunciati nella Costituzione.

“La mostra - dice Daniela Pellacani Coordinamento Spi Cgil di Modena - intende sollecitare, attraverso il percorso dei diritti conquistati dalle donne, riflessioni sul nostro passato e sull'oggi, sui mutamenti che tali conquiste hanno prodotto nella società e nei nostri costumi. Un patrimonio di tutta la società da far conoscere e sul quale riflettere per poter continuare con altri e per ottenere la piena cittadinanza delle donne”.

“Una eredità che questa mostra e che è necessario trasmettere alle giovani generazioni. Questo è il nostro impegno quando tutti i giorni apriamo le porte del nostro Istituto culturale” prosegue Vittorina Maestroni, presidente del Centro documentazione donna.

E proprio sui “passi ancora da compiere” venerdì 9 marzo alle ore 17 presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini si terrà un incontro pubblico dal titolo “Dis/Parità. Donne e lavoro dalla Costituzione ad oggi” e ne parlerenno con Tamara Calzolari Cgil Modena, Caterina Liotti Centro documentazione donna Modena, Paola Luppi e Liviana Branchini Spi Cgil Area Nord e le lavoratrici che porteranno i loro vissuti.

La mostra rimane aperta dal 3 al 15 marzo e sarà visitabile nelle serate di apertura dell'Aula Magna.

Per informazioni telefonare a: 0535/22014- 0535/55201 .

Aperture straordinarie: sabato 3 Marzo dalle ore 16 alle ore 19 e giovedì 8 marzo dalle ore 10 alle ore 13.