"Perché la musica non è indifferente", premiazioni Cantieri Giovani e musica a La Tenda

Il 24 maggio ore 20.30 a La Tenda in viale Monte Kosica a Modena si terrà la terza edizione dell’evento “Perché la musica non è indifferente” promosso dal Csv di Modena e dalle Politiche Giovanili del Comune. La serata si aprirà con le premiazioni degli studenti che hanno partecipato al progetto di cittadinanza attiva Cantieri Giovani del Csv; a seguire ci sarà un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti e musica dal vivo.

Sono previste premiazioni di carattere culturale (biglietti cinema, musei, teatro) per 50 ragazzi delle scuole Cattaneo-Deledda, Muratori-San Carlo, Signonio e Barozzi, selezionati tra circa 200 studenti, che durante l’anno scolastico hanno fatto volontariato all’interno di Cantieri Giovani portando a termine uno stage di minimo 20 ore all’interno di un’associazione a scelta.

La serata è organizzata da Francesco Perez, Giovanni Cocchi e Joshua Wagan, peer educaotor del Centro Servizi Volontariato, che hanno scelto gli artisti che si esibiranno e coordineranno l’evento.

La scuola è finita ma il volontariato continua anche in estate: gli studenti delle scuole di Modena e provincia che vogliono fare un’esperienza di volontariato estivo posso consultare il sito, dove troveranno tutte le informazioni.