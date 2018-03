Play 2018, il Festival del gioco di Modena passa al formato "extra large"

L'edizione di Play - Festival del Gioco che andrà in scena a ModenaFiere il 6, 7 e 8 aprile sarà un’edizione speciale: più grande e divertente, ancora più sorprendente, per festeggiare nel migliore dei modi i dieci anni della manifestazione. Più di una le novità, dall’aggiunta di una giornata, che da due diventano tre, all’allestimento di Play Kids un’area destinata esclusivamente alle famiglie con bambini anche piccoli, dall’appuntamento Play Trade riservato agli operatori di settore, al grande ritorno in Fiera dei LARP, i giochi di ruolo dal vivo che nelle scorse edizioni erano distribuiti in vari punti della città.

Organizzato da ModenaFiere con le associazioni ludiche Club TreEmme, La Tana dei Goblin e Gilda del Grifone il Festival del Gioco più atteso in Italia in questi mesi ha arricchito il suo carnet per quella che già si preannuncia come l’edizione dei record, a partire dagli spazi occupati che supereranno quota 22 mila metri quadrati (l’equivalente di venti campi da tennis), dando vita alla ludoteca più grande d’ItaliaUn’estensione necessaria che va di pari passo con l’aumento dell’offerta e delle opportunità di Play che, per la prima volta in assoluto, riserverà un padiglione - Play Kids - alle famiglie con un focus particolare sui più piccoli.

Cancelli aperti dalle ore 14 (fino alle ore 20) di venerdì 6 aprile, dalle ore 9 alle ore 20 nella giornata di sabato, ore 9-19 l’orario della domenica. Nella scorsa edizione i visitatori furono quasi 35 mila, numeri impressionanti che gli organizzatori puntano a replicare con un programma denso di appuntamenti diversificati: oltre 2 mila tavoli di giochi in grado di ospitare anche tornei di nicchia (“Se in Italia ci sono giochi rari seguiti da 15 persone da noi troveranno dei tavoli dove potersi sfidare” sottolineano gli organizzatori

Oltra al pubblico, la fiera modenese si vuole confermare anche come punto di riferimento per gli addetti di settore. Play Trade – nella mattinata di venerdì – consentirà infatti ad editori, distributori, illustratori, autori, gestori di negozi, game designer, giornalisti di settore (e non) d’incontrarsi, confrontarsi, creare nuove opportunità. Con l’area business ogni editore avrà anche a disposizione una sala dedicata in cui presentare la propria azienda e mostrare la linea di prodotti, ma sono previsti anche spazi per conferenze, salette per discutere in tranquillità, zone in cui ciascun editore potrà mostrare le proprie demo, occasioni di scouting per le aziende che potranno valutare profili e prodotti di game designer. Previsto inoltre un incontro della nuova associazione di categoria degli Editori di Giochi italiani, nata sull’esempio della SAZ tedesca (Spiele-Autoren-Zunft, ovvero Game Designers Association) i cui coordinatori sono Walter Obert e Paolo Mori: “L’atmosfera che accompagnerà queste ore sarà comunque all’insegna della convivialità” evidenziano gli organizzatori.

Questi i nuovi prezzi e modalità di accesso:

CASSA

Abbonamento 3 giorni € 32

Abbonamento 3 giorni bambini 4-10 anni € 8

Intero Venerdì € 10

Intero Sabato o Domenica € 15

Ridotto convenzioni (Conad) Sabato e Domenica € 12

Ridotto convenzioni (Conad) Venerdì € 8

Bambini 4-10 anni € 3 (fino al giorno precedente a quello del compimento dell'undicesimo)

PREVENDITA ONLINE E PUNTI VENDITA VIVA TICKET

Abbonamento 3 giorni € 30

Abbonamento 3 giorni bambini 4-10 anni € 8

Intero Venerdì € 8

Intero 1 giorno Sabato o Domenica € 12

Intero bambini 4-10 anni € 3

N.B: esclusi costi di prevendita e commissioni di servizio