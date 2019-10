Musei Civici aperti per il ponte di Ognisanti, tra visite gratuite e mostre floreali

In occasione del ponte di Ognissanti, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, i Musei civici di Modena saranno aperti con orario festivo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Oltre alle mostre in corso “Oscar Sorgato. Tenera è la luce. Un protagonista del chiarismo”, “Storie d'Egitto” e “Fiori vintage”, in programma anche una serie di iniziative nell'ambito della rassegna “Metti l’autunno in Museo”.

Dopo le iniziative di giovedì e venerdì per Halloween legate alla mostra “Storie d’Egitto”, che hanno fatto registrare il tutto esaurito alle prenotazioni, sabato 2 e domenica 3 novembre alle 17 sono in programma visite guidate libere e gratuite a cura di Mediagroup98 alla mostra “Fiori vintage. Abiti e accessori 1920-1980”. (visitabile fino al 17 novembre).

La piccola esposizione declina il tema dei fiori attraverso la moda del Novecento. Abiti da cocktail, da sera e giorno, sono testimonianze dell'intramontabile successo del motivo floreale che ha attraversato i secoli; dagli antichi tessuti della prestigiosa collezione tessile Gandini, tra le più importanti d'Italia, che annovera esemplari dal Medioevo all'Ottocento, fino alle creazioni delle sartorie di Modena e Bologna e alle prestigiose firme della moda italiana.

Sabato 2 e domenica 3 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 sarà aperta la Gispoteca “Giuseppe Graziosi” che nella sua veste rinnovata consente di ripercorrere le fasi salienti di questo poliedrico artista modenese.

Il programma completo delle mostre è disponibile sul sito dei musei Civici