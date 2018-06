Gara di grigliate a squadre e abbuffata, c'è Pork Factor 2018

Arriva la sesta edizione del Pork Factor Weekend, manifestazione benefica che si svolgerà a Concordia sulla Secchia dal 15 al 17 giugno e che è divenuta Un appuntamento immancabile nell’estate modenese. Anche quest’anno il Pork Factor Weekend si svolgerà in 3 serate fatte di buona cucina, divertimento, musica e il momento clou sarà il tradizionale Master Pork: la gara di grigliate per aggiudicarsi il premio Griglia d’Oro. Le 12 squadre dovranno seguire il tema “I giochi in scatola” per l’allestimento della loro postazione, sarà poi il pubblico a decretare la squadra vincitrice, assaggiando senza limiti la carne preparata da tutti. La premiazione dei vincitori avverrà la domenica sera e sarà presentata da Peter Borghi di Radio Pico, radio ufficiale dell’evento.

L’associazione di promozione “I fiol d’la Schifosa” è riuscita a far diventare il Pork Factor uno degli appuntamenti benefici più partecipati della provincia modenese ed i numeri delle passate edizioni parlano chiaro: 85mila euro raccolti e donati in beneficenza nelle prime 5 edizioni, 30 progetti del mondo dell’infanzia finanziati, 600 volontari impegnati ogni anno, oltre 30mila presenze totali, più di 8500 solo nell’edizione 2017.

Queste le parole di Paolo Borghi, tra i fondatori della manifestazione: “E’ giunto alla sesta edizione un evento nato quasi per scherzo, ma che aveva ed avrà sempre un grande obiettivo: aiutare i bambini che soffrono. Parliamo di bimbi che vanno aiutati perché non sono stati fortunati come altri, ma anche bambini che vanno accompagnati giorno dopo giorno con emozioni sempre nuove e che possano stimolarli. Il Pork Factor è diventato un punto fermo per Concordia e lo capisce quando, per strada, la gente del paese ci ferma e dà la propria disponibilità per lavorare a questo grande evento benefico. Grazie a tutti i ragazzi che con me organizzano la manifestazione e a tutti i volontari che per una settimana tolgono del tempo al proprio lavoro e alle famiglie per una causa importante”.

“Pork Factor per il nostro Comune – spiega il Sindaco di Concordia Luca Prandini - è un evento importante, la nostra comunità è unità e solidale e sono manifestazioni come queste che lo dimostrano. I tanti fondi devoluti alle associazioni benefiche che aiutano bambini che soffrono è uno dei tratti che maggiormente distinguono una realtà che è cresciuta e continua a crescere. L’Amministrazione è da sempre a fianco degli organizzatori, persone capaci che realizzano una manifestazione che è un esempio di come si può stare insieme e fare del bene, in amicizia ed allegria”.

Il ricavato di questa edizione sarà devoluto a progetti e realtà dedicate ai bambini: Reparto di Emato-Oncologia Pediatrica del Policlinico di Modena; Associazione «Gli Angeli di Gabriele» di Soliera; Scuola dell’Infanzia di San Possidonio; Scuola dell’Infanzia ed Elementari di Concordia; Associazione «Un Piccolo Passo» di San Possidonio.