Presso la chiesa Missione Cristiana Libertà in Via Emilia Est 999 ci sarà la presentazione del libro Guarire dall'abuso nascosto, scritto dalla terapeuta cristiana Shannon Thomas, consulente dello staff di Joel Osteen nella chiesa di Southlake. Il libro, che tratta della guarigione dalla violenza e dall'abuso psicologico, sarà presentato dalla traduttrice, Flavia Dragani, amministratrice della pagina omonima. Sarà presente come ospite l'autrice Louise Davidson, che ha scritto il libro "Battiti del cuore". Louise Davidson ha un ministero profetico e di guarigione per le donne. Introdurranno la serata i pastori Davide Galassi e Simona Cirillo.