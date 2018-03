I giovani talenti di "Domani", il nuovo libro di De Carlo al Teatro Sacro Cuore

Dopo il successo letterario di ‘Bianca Neve’, che lo ha portato a confrontarsi con oltre 20.000 studenti italiani, Andrea De Carlo (Modena, 1998) è pronto a continuare la sua ascesa con un nuovo romanzo, la cui data di uscita è prevista per il 18 di Marzo, in concomitanza con la data della prima presentazione ufficiale.

La presentazione si terrà al teatro Sacro Cuore di Modena. La serata prevede una messa in scena teatrale di un capitolo del libro da parte di alcuni ragazzi di Modena con la passione del teatro, dopodiché, ad intervallare i momenti in cui Andrea spiegherà da dove è nato il libro e quali temi affronta, ci saranno alcune esibizioni canore, musicali e interpretative da parte di altri giovani talenti del territorio. L’evento sarà dunque, come ogni iniziativa organizzata da De Carlo e il suo staff, una opportunità per valorizzare le abilità di numerosi ragazzi e promuovere lo scambio di idee e messaggi positivi.

Nel suo secondo libro De Carlo ha scelto di rimanere nell’ambito delle problematiche legate ai ragazzi e all’adolescenza; tuttavia questa volta non è la droga il tema centrale. Il romanzo tratta il rapporto, da sempre molto controverso, tra papà e figlio durante la crescita di quest’ultimo. Protagonisti sono per l'appunto un padre e sua figlia, Elisa, una ragazza di 16 anni. Elisa è stata 'abbandonata' da tre mesi dal suo migliore amico e vive un periodo di grande confusione personale. Il padre, volenteroso di aiutare sua figlia e riallacciare un rapporto con lei da tempo ormai logorato, si ricorda di aver scritto all'età di 18 anni una serie di riflessioni dedicate proprio a una sua futura figlia. Da qui, tra tante chiacchiere e letture di lettere, i due avranno modo di scoprire di avere tanti punti in comune…